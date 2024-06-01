Arnavutköy'de Filistin'e Destek Mitingi: Çocuklar Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Arnavutköy'de düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi'nde çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı. Mitingde çocuklar Filistin'in halk oyunu ile Gazze'ye destek verdi.

Arnavutköy'de sivil toplum kuruluşu ve derneklerin ortaklaşa düzenlediği Filistin'e Destek Mitingi'ne yüzlerce vatandaş katıldı. Mitingde, kefene sarılmış temsili cenazeler alana konularak İsrail'in Filistin'e yönelik katliamı protesto edildi. Bazı çocuklar programa Filistin'in yöresel kıyafetlerini giyerek katıldı. Duaların okunduğu ve ezgilerin söylendiği programda çocuklar Gazze'ye destek vermek için Filistin halk oyunu 'Dabke' dansını da yaptı. Devam eden programda bazı çocuklar gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı. Duygu dolu anların yaşandığı program, tekbir ve duaların ardından son buldu. Organizasyonun yapıldığı alan dron ile havadan görüntülendi.

"Gazze'de devam eden vahşeti dile getirmek adına toplanmış bulunuyoruz"

Programa katılan Serkan Temur, "Bugün Gazze'de devam eden vahşeti dile getirmek adına toplanmış bulunuyoruz. Bu katliamı en azından Arnavutköy halkı olarak dile getirmek ve duyarsız kalmadığımızı belirtmek isteriz" şeklinde konuştu.

Programa katılan Fenerbahçeliler Derneği Arnavutköy Başkanı Gencay Karademir ise, "Tüm taraftarlar dernekleriyle beraber vatandaşlarımızı bir araya toplayarak feryadımızı haykırmak, sesimizi duyurmak istedik. Filistin'de ölen çocuklarımız için kendi elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmak istedik. Herkesin çocuğu var, biz onları figür olarak tüm Arnavutköy'e hissettirmek istedik. O anları yaşadık ve yaşattırmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Ben oradaki mazlumların sesi olmak istedim"

Programa katılan Ömer Ümeyr Gül, "İzzettin El Kassam tugaylarının sözcüsü olan Ebu Ubeyde'nin kıyafetleriyle programa katıldım. Herkesin yüreğine dokunabilmişimdir umarım. Filistin için toplandık burada. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlemiş olduğu bir program. Allah hepsinden razı olsun. Ben oradaki mazlumların sesi olmak istedim. Herkes benimle fotoğraf çekildi ve bazı insanlar bana umut olduğumu söylediler" dedi. - İSTANBUL