Arnavutköy Belediyesi şehit yakınları ve gazileri iftar programında buluşturdu

Arnavutköy'de şehit yakınları ve gaziler düzenlenen iftar programında buluştu.

"Geleneksel olarak düzenliyoruz, aynı şekilde Kırıkhan'da da her akşam aynı sofraları kuruyoruz"

Düzenlenen iftar programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Allah kendilerinden razı olsun bu ülkenin varlığı ve birliği için mücadele eden gazilerimiz ve şehit ailelerimizi ağırladık bugün. Bu davetimizi her sene geleneksel olarak düzenli şekilde yapıyoruz bu sene yine yaptık kendileri de teşrif ettiler. Allah ülkemizi her türlü tehlikeden korusun ayrıca dün akşam Filistinli kardeşlerimizin ibadeti esnasında yaşadıkları zulme şahitlik olduk. Allah bu zulmü yapanların yanına bırakmasın geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arnavutköy'de olduğu gibi kardeş mahallemiz Hatay Kırıkhanda'da vatandaşlarımız her akşam iftar ve sahur programlarımıza katılıyorlar. Arnavutköy'ü orada da temsil etmeye devam ediyoruz ve o kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rabbim bu acıyı kimseye tattırmasın, Allah belediyemizden razı olsun"

Şırnak Uludere'de 2005 yılında oğlunu şehit veren İbrahim Keskin, "Allah razı olsun. Arnavutköy Belediyesi 2018 yılında geldiğimizden beri bizi yalnız bırakmadı. Bizlerin acılarını Rabbim başkalarına tattırmasın. Yavrum Şırnak Uludere'de şehit oldu, burada Edirnekapı şehitliğine defin edildi" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından dün akşam düzenlenen programa ilçede yaşayan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının yanı sıra Arnavutköy Kaymakam Vekili İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum örgütleri üyeleri de katıldı. - İSTANBUL