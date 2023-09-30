Armatür sektöründe ihracat 3 milyar dolara dayandı

Armatür, valf, vana musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları sektörü, Ağustos ayında 340,5 milyon dolar ihracat yaparken, Ocak-Ağustos dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 2 milyar 67 milyon dolara ulaştı.

Armatür, valf, vana musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları sektörü, Ağustos ayında 340,5 milyon dolar ihracat yaparken, Ocak-Ağustos dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 2 milyar 67 milyon dolara ulaştı.

Sektör sekiz aylık dönemde en fazla ihracatı 348,3 milyon dolarla Almanya'ya yaparken, bu ülkeyi yüzde 116 artışla 175 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan Rusya takip etti. 119,9 milyon dolarla Irak en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke oldu. Birim fiyatlarındaki artış devam ederek, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11,45 artarak kilogram başı 6,13 dolar oldu. Geçtiğimiz yıl ağustos ayına kıyasla Azerbaycan'a ihracat, yüzde 53,53 artışla 10,5 milyon dolar olarak ciddi bir artış sağladı.

Avrupa'da büyüme oranlarının düşmesi ve yaşanan durağanlık ihracatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ancak Merkez Bankası'nın ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar TL'ye yükseltmesi ve günlük limit artışının Temmuz'a göre 10 katına ulaşması biz ihracatçıları sevindirdi. - İSTANBUL