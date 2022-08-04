Armağan Çağlayan "Size Anlatacaklarım Var" ile Expo Sahneleri'nde Olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Armağan Çağlayan "Size Anlatacaklarım Var" ile Expo Sahneleri'nde Olacak

Armağan Çağlayan 'Size Anlatacaklarım Var' ile Expo Sahneleri'nde Olacak

Armağan Çağlayan tek kişilik gösterisi “Size Anlatacaklarım Var” ile Antakya ve Arsuz EXPO alanlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

 - Güncelleme:

Armağan Çağlayan tek kişilik gösterisi "Size Anlatacaklarım Var" ile Antakya ve Arsuz EXPO alanlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Son dönemlerde YouTube kanalında da yaptığı röportajlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ünlü televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, 'Size Anlatacaklarım Var' adını verdiği tek kişilik gösterisiyle, 20 yıl önceki Türkiye ile günümüz Türkiye'si arasındaki değişimleri, ünlü isimlerle başından geçen eğlenceli anılarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikayeleri seyirciyle buluşturacak.

İki perdeden oluşan gösteri 9 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Antakya EXPO amfitiyatroda, 10 Ağustos Çarşamba günü ise saat 21.00'de Arsuz EXPO Meydan Sahnesi'nde Hataylılarla olacak.

ANKA / Yerel

Armağan Çağlayan Türkiye Youtube Antakya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title