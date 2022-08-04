Armağan Çağlayan 'Size Anlatacaklarım Var' ile Expo Sahneleri'nde Olacak

Armağan Çağlayan tek kişilik gösterisi "Size Anlatacaklarım Var" ile Antakya ve Arsuz EXPO alanlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Son dönemlerde YouTube kanalında da yaptığı röportajlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ünlü televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, 'Size Anlatacaklarım Var' adını verdiği tek kişilik gösterisiyle, 20 yıl önceki Türkiye ile günümüz Türkiye'si arasındaki değişimleri, ünlü isimlerle başından geçen eğlenceli anılarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikayeleri seyirciyle buluşturacak.

İki perdeden oluşan gösteri 9 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Antakya EXPO amfitiyatroda, 10 Ağustos Çarşamba günü ise saat 21.00'de Arsuz EXPO Meydan Sahnesi'nde Hataylılarla olacak.