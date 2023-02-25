Arkadaşları okula geri dönerken o ışıklarda dilencilik yapıyor

Eğitime verilen aranın bitmesiyle birlikte yaşıtları okullara dönerken işlek bir caddede dilendirilen küçük çocuk çevredeki vatandaşların tepkisini topladı.

Eskişehir'de Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nin başında ışıklarda bekleyen araçların arasında gezerek dilencilik yapan okul çağındaki küçük çocuk görenlerin dikkatini çekti. Dilencilik yapan küçük çocuk, ışıklarda bekleyen sürücülerin camlarını tıklatarak tek tek para istedi ve topladığı paraları kaldırımda bekleyen bir kadına teslim etti. Sürücülerin küçük çocuğa karşı hoş görülü davrandığı ve ellerinden geldiğince para vermeye çalıştıkları görüldü. Çevre esnafı ise bölgede sadece küçük çocuğun dilencilik yapmadığını ve çok fazla dilenci olduğunu söyledi. Küçük dilencinin annesi olduğu düşünülen kadının bir apartman girişinde oturarak çocuğun para getirmesini beklemesi ise çevredekilerin tepkisini topladı.

"Çocukları dilendirmeleri hiç etik değil, o çocukların şimdi okulda olması lazım"

Şair Fuzuli Caddesi'nde esnaflık yapan Erman Bilir, bölgede çok fazla dilenci olduğunu ve Şair Fuzuli'nin artık "Dilenciler Caddesi" haline geldiğini söyledi. Dilencilerle ilgili rahatsızlıklarını dile getiren Bilir, "Buradaki dilencilerden çok şikayetçiyiz. Bunlar gidince başka bir grup geliyor, sürekli olarak dileniyorlar. Belediyeyi aramamıza rağmen ilgilenmiyorlar, bu cadde dilencilerin mekanı oldu artık. Zabıta falan ilgilenmiyor, çok aradık ama sadece birkaç defa geldiler. Sonra da arayan soran olmadı, yani durum vahim. Rahatsız olan ve tepki gösteren sürücüler de oluyor. Onların burada topladığı parayı ben kazanmıyorum. Hani ihtiyaçtan olsa bir şey demeyeceğim ama bunlar her gün topluca dileniyorlar. Akşam üstü çocuğu olan sakallı adamlar gelir, buranın dilencisi bitmez. Apartmanın girişinde oturan bir kadın var, yüksek ihtimalle o onların başı. Çocukları dilendirmeleri etik değil, o çocukların şimdi okulda olması lazım. Çocukların sömürülmesi son derece yanlış bir şey. Bizim müşterilerimiz de rahatsız oluyor ama ne diyelim, bu bizim işimiz değil. Onları kovalamak bize düşmüyor, eğer biz kovalarsak başımıza iş açarız" dedi. - ESKİŞEHİR