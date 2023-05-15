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Arkadaşlar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Yerel Haberler

Arkadaşlar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Tekirdağ'da kavgaya karışan bir şahsın ateş açması sonrası 2 kişi yaralandı.

Arkadaşlar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kavgaya karışan bir şahsın ateş açması sonrası 2 kişi yaralandı.

Olay, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Taraftarlardan biri silahına sarıldı. Silahla ateş açılması sonucu, H.Z. ve kavgayı ayırmaya çalışan C.A. yaralandı.

Bacaklarına isabet eden kurşunla yaralanan H.Z. ile C.A. olay yerine gelen ambulanslar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Yerel

Tekirdağ Edirne Yerel Haberler

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