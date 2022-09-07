Arka kapıdan girdi, 300 binlik motosikletle ön kapıdan böyle çıkıp gitti 300 binlik motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki motosiklet mağazasına arka kapıdan giren şüpheli şahıs, 300 binlik motosikleti çalıp ön kapıdan hiç bir şey olmamış gibi çıktı.

Arka kapıdan girdi, 300 binlik motosikletle ön kapıdan böyle çıkıp gitti

300 binlik motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki motosiklet mağazasına arka kapıdan giren şüpheli şahıs, 300 binlik motosikleti çalıp ön kapıdan hiç bir şey olmamış gibi çıktı. Şüpheli şahsın motosikleti çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şahsı kısa bir süre sonra çaldığı motosiklet ile birlikte yakaladı.

Olay dün sabah 05.00 'te Tepe Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet mağazasında meydana geldi. İşyeri kapısının açık olduğunu gören esnaflar hemen mağaza sahibini aradı. Mağaza sahibi komşu esnafların çağrısı üzerine geldiği işyerinin soyulduğunu fark ederek hemen 112 Acil hattından polise ulaşıp durumu bildirince asayiş ekipleri olay ilgili soruşturma başlatarak zanlıyı yakaladı.

'Arka kapıdan girip ön kapıdan çıkmış"

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aldıkları ihbar üzerine olay yerinde başlattıkları soruşturmada, civar güvenlik kameralarından şüphelinin motor ile ön kapıdan çıkışı görüntüleri ve görgü tanıkları ifadeleri sonucu Y.G.Ç isimli şahsı yakalayıp çalınan motoru bularak gözaltına aldı. Şüphelinin gözaltı sorgusunda, motorun plakasını ve işyerinden çaldığı kamera kayıt cihazını Siteler Mahallesi'nde bir çöp konteynırına attığını belirtince, plaka ve kayıt cihazı bulundu. Şüpheli Y.G.Ç dükkanın arka kapısının camını aletler yardımı ile kırarak kapıyı açıp, anahtar ile açtığı ön kapıdan çaldığı motoru çıkardığını ve işyerinden çaldığı paraları da harcadığını itiraf etti. İddiaya göre 300 bin liralık motor, 15 bin lira nakit para çalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.