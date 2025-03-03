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Arif Uyguner, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı için Aday Oldu

Arif Uyguner, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı için Aday Oldu
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İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Adayı Arif Uyguner, seçim öncesinde üreticilere hızlı ve etkili hizmet sunma planlarını açıkladı. Üreticilerin haklarını koruyacak şeffaf bir sistem kuracaklarını vurguladı.

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Adayı Arif Uyguner, "Damızlık Birliği yönetimi olarak öncelikle kayıt işlemleri ve küpeleme hizmetini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Üreticinin en temel hizmetlere kolay ve kaliteli şekilde erişmesini sağlayacağız" dedi.

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği genel kurulu öncesi saha ziyaretlerini sürdüren başkan adaylarından Arif Uyguner, göreve geldiği taktirde hayata geçericekleri projeleri üreticilerle paylaşıyor. Öncelikle kayıt işlemleri ve küpeleme hizmetini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getireceklerini kaydeden Uyguner, şöyle devam etti: "Damızlık Birliği olarak kaliteli ve verimli düveler yetiştirip üreticilerin sağlıklı ve yüksek verimli hayvanlara ulaşımını kolaylaştıracağız. Üreticimizden aldığımız buzağıları sağlıklı şekilde büyütüp, masraflarını bildirerek öncelikli olarak sahibine teklif edeceğiz. Bu süreç ihale yoluyla değil, üreticinin hakkını koruyacak şekilde şeffaf ve adil bir sistemle yürütülecek."

Yem maaliyetleri ve süt fiyatlarındaki belirsizliğe değinen Uyguner, "Bizim arkamızda yalnızca üreticimiz var. Üreticimizin hakkını sonuna kadar savunacak bir yönetim anlayışıyla göreve talibiz. Üreticilerimizin finansal sıkıntıları olabiliyor. Hibe destek projelerini yakından takip edip, ayrım yapmaksızın tüm üreticilerimizin bu desteklerden yararlanmasını sağlayacağız. Üreticimize yönelik destek mekanizmalarını güçlendirecek ve konsey fiyatı altında süt alımına sessiz kalmayacağız." dedi.

8 Mart'ta Fuar İzmir'de yapılacak seçimlerde tüm üreticileri oy kullanmaya ve birliklerine sahip çıkmaya davet eden Uyguner, "Gelin geleceğimizi birlikte inşa edelim" çağrısında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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