Arıcılığın gelişmesi için istişare Yerel Haberler DÜZCE(İHA) – Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, ilçede arıcılığın geliştirmesi için istişarelerde bulundu. DÜZCE(İHA) – Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, ilçede arıcılığın geliştirmesi için istişarelerde bulundu. Kaymakam Talha Altuntaş, İlçe Tarım Müdürü Bünyamin Ali ile birlikte Hacıyeri, Doğanlar ve Kırık Köylerindeki arıcıları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip faaliyetleri hakkında bilgiler aldı ve ilçede arıcılığın geliştirmesi konusunda istişarelerde bulundu. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Yığılca Yerel Haberler

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