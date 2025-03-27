Arhavi'de Pazar Esnafı ve Vatandaş Yüksek Fiyatlardan Şikayetçi

Haber: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Arhavi'de pazar esnafı satış yapamamaktan, pazara alışverişe gelen vatandaşlar ise fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Bir pazar esnafı, "İşlerimiz kesat. Pahalı, vatandaş fazla alamıyor" dedi.

Artvin Arhavi'de pazarcı esnafı, yüksek fiyatlar ve düşük alım gücü nedeniyle zor günler geçiriyor. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle temel ihtiyaçlarını almakta zorlanırken, hem esnaf hem de halk piyasa dengesizliğinden şikayetçi.

Arhavi halk pazarında esnaf ve pazara alışverişe gelen Arhavililer, şunları söyledi:

"İşlerimiz kesat. Pahalı, vatandaş fazla alamıyor. Fiyatlar yüksek, komisyoncular kazanıyor, ama çiftçi değil."

"Ekonomi çok kötü, millet açlığa mahküm oldu ama yöneticiler bizi görmüyorlar, duymuyorlar."

"Yiyicilerin çok olduğu yerde düzelme olmaz. Düzen yok çünkü adalet yok ama rezalet var. Ne yazık ki böyle, yapılacak bir şey yok."

"Bu fiyatlara can dayanır mı?"

"Her şey pahalı. Kavurma aldım, kilosu üç yüz lira dediler, bir salatalık 65 lira. Buna can dayanır mı? Ne olacak demek, piyasa başıboş, herkes istediği fiyattan istediği kadar satıyor. Yani kontrol yok, bir şey yok."

"Fiyatlar uçmuş. Yani günlük alışveriş yapıyoruz, öyle alıp da kenara koyma diye bir şey yok. Maaşın neyse ona göre alıyorsun."

"Sabahtan beri böyle devam ediyor. Fiyatlar ucuz ama alıcı yok, alım gücü bitmiş. Ramazan iyi, ama tezgahlarda iş yok. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak, böyle devam edecek, gidecek ve düzelmez."

"Trabzon Araklı'dan geliyorum, 40 senedir buradayız. Bu hafta işler kesat. Ramazan haftası işler berbat. Fiyatlar dengesiz, düzelecek inşallah."