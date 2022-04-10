Arguvan'da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu - Haberler

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Arguvan'da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Arguvan'da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Malatya'nın Arguvan ilçeside şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Malatya'nın Arguvan ilçeside şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu.

İftar programı öncesinde Kaymakamı Kemal Ülkü, eşi Lema Ülkü ile birlikte, masaları tek tek gezerek yemeğe katılan şehitlerin aileleri, gaziler ve yakınları ile yakından ilgilendiler.

Kaymakam Kemal Ülkü iftardan önce yaptığı konuşmada, "Sizleri bu akşam misafir etmekten, ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Rahmet, bereket ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzel Ramazan akşamı vesilesiyle ebediyete irtihal etmiş şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor gazilerimize de rahatsız olanlara Allahtan şifa dilerim" dedi.

Samimi bir havada gerçekleşen yemek sonrası ilçe Müftüsü Musa Beyazyüz tarafından dua okundu.

Belediye Kültür kompleksi salonunda verilen iftar yemeğine, Kaymakam Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş İlçe jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Müftüsü Musa Beyazyüz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şengül Üşen, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - MALATYA

Arguvan'da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Arguvan, Şehit, Gazi, Yerel, Haberler

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