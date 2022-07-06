Arefe ve bayramda halk otobüsleri ücretsiz Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşların mezarlık ve bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının bütün vatandaşlara ücretsiz olacağının açıkladı. Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşların mezarlık ve bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının bütün vatandaşlara ücretsiz olacağının açıkladı. Belediyesi Başkanı Şahiner konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "Arefe günü ve Kurban Bayramının 1., 2. ve 3. günü Sungurlulu hemşerilerim ve Sungurlu'da bulunan misafirlerimiz, halk otobüslerimizden ücretsiz yararlanarak bayram ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Tüm hemşerilerime aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Arefe günü Sungurlu Kurban Yerel Haberler

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