Ardıl Barajı'ndaki Su Seviyesi Düşüyor, Çiftçiler Mağdur Oluyor

Ardıl Barajı'ndaki Su Seviyesi Düşüyor, Çiftçiler Mağdur Oluyor
Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesindeki Ardıl Barajı'nda su seviyesi, su alma yapısının altına düştü. Tarım alanlarında sulama faaliyetleri durduruldu ve çiftçiler zor durumda kalıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan Ardıl Barajı'nda su seviyesi, su alma yapısı altına düştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Mart 2025 tarihinde, Ardıl Barajı gölünün doluluk oranının yüzde 35'e düşmesi nedeniyle baraj bölgesindeki tarım alanlarında sulama faaliyetleri durdurulduğunu söyledi. Altun, "Ardıl Barajı ve bölgesindeki tarım alanlarında yaptığım incelemeler sonucunda ise Baraj Göleti'ndeki su oranının su alma yapısı altına düşmesiyle sulama faaliyetlerinin 6-7 aydan beri tamamen durduruldu. Baraj suyu ile sulu tarım yapan Arabanlı çiftçiler mağdur oluyor" dedi.

Altun, "Geçen yıl sonbahar ve kış mevsimlerinde bölgede beklediğimiz yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle bu yıl Mart 2025 tarihinde Ardıl Barajı gölünün doluluk oranı yüzde 35'e düşmüştü. Bu oranın yüzde 10'unun kullanılması gerektiği için baraj bölgesindeki tarım alanlarında sulamalar durdurulmuştu. Bu durumda baraj suyu ile sulu tarım yapan çiftçilerimiz yaklaşık 6-7 aydan beri baraj suyu ile sulu tarım yapamadıkları için bölgedeki sondaj kuyularında elektrik gücüyle yeryüzüne çıkarılan ve yüksek maliyetli sulama yapmaya mecbur kalarak mağduriyet yaşıyorlar. Araban Ovası'nın verimli topraklarının suyla buluşması ve Arabanlı çiftçilerimizin kuru tarımdan sulu tarıma geçirilerek hem ülke hem de bölge ekonomisine yüksek katkı sağlaması şart. Bu nedenle Çat Boğazı Barajı'nın biran önce inşaatına başlanmasını şahsım ve Arabanlı çiftçilerimiz adına yetkililerden talep ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
