Ardanuçlu Market Sahibi: 'En Az Aldığımız Sebze, 10-20 Bin Lira Tutuyor. Önceleri Kamyonla Getirirdik, Bugünkü Fiyat Tutmazdı'

Artvin’de esnaf ve vatandaşlar, artan fiyatlara tepki gösterdi. Ardanuç ilçesinde 20 yıldır market işleten Erkan Gümüş, "Fiyat artışlarına ‘dur’ demek gerekiyor ama durmuyor ve yetişemiyoruz artık hiçbir şeye. İnanın, en az aldığımız sebze, bugün 10-20 bin lira tutuyor, onu da en azından alıyoruz. Önceleri kamyonla getirirdik, bugünkü fiyat tutmazdı. İnsanların alım gücü vardı ve biz de sebzemizi satabiliyorduk, şimdi ise satamıyoruz" dedi. Emekli vatandaş Saffet Mercan ise "Fiyatlar el yakıyor. Elimde olsaydı bu dünyaya gelmezdim, bu pahalılığı böyle bilmezdim, doğuştan gülmezdim. Kader bana, ben kadere küsüm arkadaş" diye konuştu.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de esnaf ve vatandaşlar, artan fiyatlara tepki gösterdi. Ardanuç ilçesinde 20 yıldır market işleten Erkan Gümüş, "Fiyat artışlarına 'dur' demek gerekiyor ama durmuyor ve yetişemiyoruz artık hiçbir şeye. İnanın, en az aldığımız sebze, bugün 10-20 bin lira tutuyor, onu da en azından alıyoruz. Önceleri kamyonla getirirdik, bugünkü fiyat tutmazdı. İnsanların alım gücü vardı ve biz de sebzemizi satabiliyorduk, şimdi ise satamıyoruz" dedi. Emekli vatandaş Saffet Mercan ise "Fiyatlar el yakıyor. Elimde olsaydı bu dünyaya gelmezdim, bu pahalılığı böyle bilmezdim, doğuştan gülmezdim. Kader bana, ben kadere küsüm arkadaş" diye konuştu.

Ardanuç'ta esnaf da vatandaşlar da fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. Ardanuçlu market sahibi Erkan Gümüş şunları söyledi:

"ESKİDEN EVİNE İKİ KİLO DOMATES ALIRKEN ŞİMDİ YARIM KİLO ALABİLİYOR"

"20 yıldır marketçilik yapmaktayım. Eskiden bir şey aldığımızda geri ödemesi kolay oluyordu ve hatta satış da kolay oluyordu. Artık fiyatlar öyle bir yere geldik ki bir şeyler de alamıyoruz ve satışlar da düştü. Eskiden adam evine 2 kilogram domates alıyorsa şimdi yarım kilo, bir kilo ancak alabiliyorlar. Fiyat artışlarına 'dur' demek gerekiyor ama durmuyor ve yetişemiyoruz artık. İnanın, en az aldığımız sebze, bugün 10-20 bin lira tutuyor ve onu da en azından alıyoruz. Önceleri kamyonla getirirdik, bugünkü fiyat tutmazdı. İnsanların alım gücü vardı ve biz de sebzemizi satabiliyorduk, şimdi ise satamıyoruz."

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN AMA SONUMUZ HAYRA DA GİTMİYOR PEK"

Pazarcı İmparator Behçet, "45 senedir bu işle uğraşıyorum, yani pazarcılık yapıyorum ve bu son dönem biraz işlerimiz kötü. Pazarda sattığımız ürünleri gidip yerinde alamıyoruz ve biz zarardayız. İnşallah bir çare bulunur. Allah devletimizi başımızdan bozmasın, hepsine saygılarımı sunuyorum. Allah sonumuzu hayır etsin ama pek hayra da gitmiyor" dedi.

Emekli Mehmet Ali Çiftçi, "Çalışıyordum, bir süre önce emekli oldum ve şu anda köyde çiftçilik yapıyorum. Pazarda fiyatlar el yakıyor. Bugünse bakacağız, nerede ucuzsa oradan alacağız" diye konuştu.

"İNSANLAR BÜTÜN BİRİKİMLERİYLE ALIŞVERİŞLERİNİ YAPIYOR"

Bir başka pazarcı ise şöyle konuştu:

"Pahalı abi ve milletin alım gücü zayıf, alamıyorlar. Yarım kilo ve 250 gramlık sebze alıyorlar, yani birer tane alabiliyorlar. Ben ne diyeyim, ne söyleyeyim? Ramazan ayı dersen bereketli aydır ve insanlar sağda soldaki bütün birikimini getirip bu ayda alışveriş yapıyorlar. 'Ramazan ayı bittikten sonra da vay halime' diyor ve 'ne olacağım' diye yakınıyorlar. Ramazan ayı mübarek aydır, bu ayda bolluk vardır, bereket vardır. Herkes bu ayda bolca alışveriş yapar. Olan da alıp yer, olmayan da alıp yer ve inanın fiyatlar çok yüksek, alım gücü ise kötü. Domatesin kilosu 20 lira, vatandaş iki tane domates alıyor ancak."

"MÜŞTERİ FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ"

Peynirci Hakan Tamar, "Müşteriler fiyatlardan şikayetçi, et ve süt ürünlerine gelen zamdan dolayı. Bu durumda fiyatlar vatandaşın cebini yakıyor ve bu bize de yansıyor ve biz de vatandaşlara bir şey diyemiyoruz. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira ve bir kilo süt olmuş 15 lira, bir kilo yağ olmuş 200 lira, peynir olmuş 100 lira ve asgari ücretle çalışan zor geçinir bu durumda. Kirası, elektriği, doğal gazı da üzerine konunca biz de bir şey diyemiyoruz" diye konuştu.

"FİYATLAR EL AKIYOR"

Emekli vatandaş Saffet Mercan, "Fiyatlar el yakıyor. Elimde olsaydı bu dünyaya gelmezdim, bu pahalılığı böyle bilmezdim, doğuştan gülmezdim. Kader bana, ben kadere küsüm arkadaş" dedi.