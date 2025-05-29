Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Ardanuç'ta emekliler yüksek kurban fiyatlarına tepki gösterdi. Bir emekli, "Eskiden kesebiliyorduk kurbanı ama şimdi kesemiyoruz" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin geçim sıkıntısı ve ekonomik zorlukları bir kez daha gündeme geldi. Yüksek kurbanlık fiyatları, düşük maaşlar ve ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle birçok emekli, bu yıl da kurban kesemeyeceğini belirtti.

Emekli bir vatandaş, "Kurban almadım, çünkü para yok. Maaşı aldım ama yetmiyor. Kurban almak için 17 bin lira verdiler, ama kurban 20 bin lira istiyorlar. Neyle alayım? Eskiden kurban keserdim. Ne olacağını biz de şaşırdık, yaşama işi bizden geçti artık" diye konuştu.

Emekli bir polis memuru da yaşadığı zorlukları dile getirerek şunları söyledi:

"4 senedir kurban kesemiyorum. Tabii önceleri kesebiliyordum ama artık yok öyle şeyler. Para tamamen bitti. Pazardan bir poşetle dönüyoruz. Maddi olarak gücümüz yok. Her şey bitti, insanlık da bitti."

Bir başka Ardanuçlu emekli vatandaş ise "Kurban bulabilirsek ya da veresiye alabilirsek keseceğiz. Zaten 3 senedir kurban kesmiyoruz" dedi.

"Kurbanın bacağını alamam"

Bazı emekliler ise ek gelirleri sayesinde kurban kesebildiklerini belirtiyor. Esenyurt'ta yaşayan emekli Metin Özgüç, şunları söyledi:

"Evet, kurban aldık. Emekliyim ama ek gelirimiz var. Çocuklarım çalışıyor. Sadece maaşıma bağlı olsam kurbanın bacağını bile alamam. Dedim ya, çocuklarım çalışıyor ve ben Esenyurt'ta oturuyorum. Memlekete geldim."

"Kuru ekmekle geçinmeye çalışıyoruz"

Pazara çıkan bir vatandaş ise "Bayram haftası işler iyi değil. Açlıktan ölüyoruz, bakın kuru ekmek yiyoruz" diye ifade etti.

Bir başka emekli ise "Kurban almadık, emekli maaşıyla ancak geçiniyoruz" derken, emekli Dursun Yağcı, maaşının kurban almaya yetmediğini belirterek, "Yemesen yetiyor emekli maaşı. 17 bin liraya kurban aldık, maaş da o kadar. Verecekleri kurban parası yine aynı. Ne yapalım, bu ay da kısıtlı yiyeceğiz. Aldığım maaşı verdim kurbana. Sonumuzun ne olacağını ben de bilmiyorum" dedi.

Emekli bir vatandaş, "15 bin lira maaş alıyoruz. Hangi birine yetiştireceksin ki? Biz de pazara çıkıyoruz, işte ancak o şekilde geçiniyoruz. Eskiden kesebiliyorduk kurbanı ama şimdi kesemiyoruz" diye konuştu.