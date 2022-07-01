Ardanuç Halkı, Ormanda Ağaçların Kesilmesine Tepki Gösterdi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesinde halk, bölgedeki ormanlarda süren ağaç kesiminin durdurulması için imza topladı. Topladıkları imzaları teslim ettikleri Ardanuç Orman İşletmesi'nin önünde basın açıklaması yapan Ardanuçlular, ağaç kesimine tepki gösterdi. Orman köylüsü Nuray Sakarya, "17 yaşında gittim buradan. Ben buradan gittiğimde, elbette çok yağmur da yağardı ama bizim köye hiç sel geldiğini görmedim. Ama şu anda bir damla yağmur yağsa ödümüz patlıyor, köye sel gelecek diye" dedi.

Ardanuç halkı, bölgedeki ormanlarda süren ağaç kesimine karşı başlattıkları imza kampanyasında toplandıkları imzaları teslim etmek için geldikleri Ardanuç Orman İşletmesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.

"BU, BİR SİYASİ TERCİHİR"

Tüm Emekli-Sen Ardanuç Şube Başkanı Azmi Yavuz, şunları söyledi:

"Ormanların ranta açılmasıyla kıyımın boyutlarının korkunç bir hızla artmış olması, aynı zamanda siyasi bir tercihin sonucudur. Orman kıyımının ulaştığı korkunç artış karşısında sessiz kalmak, doğaya, çocuklarımıza, torunlarımıza karşı yapılacak bir ihanettir. Artvin ormanlarının yüzde 40'ı, toprakların da yüzde 71'i şirketlere ihale edilip ruhsatlandırılmıştır. Son yıllarda Şavşat ve Ardanuç ormanlarının bu kadar rahatlıkla yok edilmesinin altında yatan gerçeklik budur."

"BİR AĞAÇ KESİLİYOR, 15 TANE AĞACIN FİDANI YOK EDİLİYOR"

SOL Parti Ardanuç İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Sezer ise şöyle konuştu:

"Yıllar önce Orman İşletmesi burada kesim yapardı, seçerek kesim yapardı. Açık kalan alanları Orman İşletmesi fidanlama yaparak tekrar geri çevirirdi. Ama şu an bu müteahhitlere vererek korkunç bir şekilde cinayet işleniyor, katliam yapılıyor. Bir ağaç kesiliyor, 15 tane ağacın fidanını yok ediyor. Kesim doğru yapılmıyor. Dallı budaklı, çekicilerle çekiliyor; var olan tüm doğayı katlediyor. Orman İşletmesi, gördüğüm kadarıyla yıllardır geri dönüp ne ormanlara bakıyor ne yolunu yapıyor ne fidesini dikiyor. Sadece rant amaçlı, bizim bu yaşadığımız topraklardaki değerli varlıklarımız peşkeş çekiliyor, yok ediliyor. Buna lütfen birlikte karşı duralım. Doğru kesimler yapılsın, yeter artık."

"BÖLGEDEKİ ORMAN KIYIMI YABANİ HAYVANLARIMIZI YOK ETTİ"

Orman köylüsü Şaban Altunkaya, "Bütün Tosunlu köyünde katliam var arkadaşlar. İhtiyaç değil, katliam var; içler acısı. Yabani hayvanlarımız yok oldu. Geyik vardı, ceylan vardı, bunların hepsi kayboldu. Tavşanlarımız bütün yok oluyor, ölüyor. Bunun için doğamızın dengesi bozuluyor. Sularımız kesiliyor ve yakında birçok dengesizlerle karşılaşacağız. Erozyon olacak, topraklarımız kaymaya başlayacak, onun için de buna 'dur' dememiz lazım. Ankara'daki sayın bakanlarımız, Orman Bakanı'mız, İçişleri Bakanı'mız; bununla ilgilenmesi lazım, buna 'dur' demesi lazım. Biz, köy halkı olarak hepimiz karşıyız" diye konuştu.

"BİR DAMLA YAĞMUR YAĞSA ÖDÜMÜZ PATLIYOR, KÖYE SEL GELECEK DİYE"

Orman köylüsü Nuray Sakarya, "17 yaşında gittim buradan. Ben buradan gittiğimde, elbette çok yağmur da yağardı ama bizim köye hiç sel geldiğini görmedim. Ama şu anda bir damla yağmur yağsa ödümüz patlıyor, köye sel gelecek diye. Bunun nedeni ormanların yok olması. Yani bu kadar kıyımdan sonra sessiz kalmak hiç kimsenin harcı değil, bence herkes konuşmalı" dedi.

Yapılan açıklamalar sonrasında bir heyet oluşturulup ilçe merkezi ve köylerde toplanan imzalar Ardanuç Orman İşletmesi'ne teslim edildi.

ANKA / Yerel