Ardahanlı Köylü, Iğdır'dan Getirilen Koyunların Tarlasına Bırakılmasına Tepki Gösterdi: "El Vicdan, El İnsaf. Yapmayın, Etmeyin, Peşkeş Çekmeyin...

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde köylüler Iğdır'dan getirildiğini iddia ettikleri koyunları tarlalarından çıkarttı ve köy meydanına getirdi. Tarlalarına giren koyun sürüsünün çobanının, kendileri müdahale edince havaya ateş edip kaçtığını iddia eden köylü Ersoy Çilingir, "30 lira mazot, 700-800 lira gübre. Herkes burnundan soluyor. Bu insanlar kendilerini geçindirmeye çalışıyor. Bizden ne istiyorsunuz? Iğdır'da ileri gelenler para kazanacaklar, peki bu insanlar? Bize de yazık değil mi? El vicdan, el insaf. Yapmayın, etmeyin, peşkeş çekmeyin bütün bir Ardahan'ı, Iğdır'daki birkaç tane insana" dedi.

Ardahan'ın Hanak İlçesi'ne bağlı Ortakent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde köylüler, tarlalarına giren koyunları çıkarmak istedi. Köylüler Ersoy Çilingir ve Özcan Bilgin, sürünün çobanının, havaya ateş edip kaçtığını iddia etti. Köylüler, tarlalarından çıkarttıkları koyunlarla birlikte köy meydanına geldi. Köylülere destek veren Ortakent Mahallesi Muhtarı Ahmet Bilgin, olayı şöyle anlattı:

"2 yıla yakın bir süredir göçerlerin hayvanlarını getirmesinden dolayı büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hayvanları getiren bizim köyde işletmesi olan Erbay Gürbulak diye bir şahıs. Hayvanların asıl sahibi Iğdır'da başka birisi, bugün de yine vatandaşlar araziye gitmişler arazide çobanları görüp, seslenmişler 'gelip bu koyunu buradan toplayın.' Adamlar silah atmış, kaçmışlar. Hem silah atıyor kaçıyorlar, hem de hakaret ediyorlar.

Vatandaşlar da onun için bu şekilde tepki gösterdiler. Kolluk kuvvetlerimiz burada. Bunun çözümlenmesini istiyoruz. Kaymakamımızdan, Valimizden, İlçe Tarımdan; bütün yetkililerden, yardımcı olmalarını bekliyoruz.

Ardahan'ın her tarafına koyun geliyor. Üreticinin yerini gasp ediyorlar. Birileri gidih parayla koyun topluyorlar. Ne Artvin'de yer satıldı ne Ardahan'da yer satıldı ne de kiraya verildi. Sadece büyük baş hayvan kiraya verilmiş. Şu anda dağlara çıkın, yüz bin koyun var belki daha da fazlası. Bunun bir sonuçlanmasını istiyoruz."

Ortakent Mahalle sakini Ersoy Çilingir ise şunları söyledi:

"Bu sorun bir yıllık sorun değil. İki yıllık, üç yıllık sorun. Ardahan'da hemen hemen her köyde yaşanan bir sorun. Özellikle bizim köyümüz açısından, GBT'si karanlık insanlar, insanları tehdit eden insanlar… Ortakent 100, 150, 200 hanelik bir köy. Herkesin 10 tane, 15 tane bilemedin 20 büyükbaş hayvanı var. Adam 10 bin, 20 bin, 50 bin hayvanı var. 'Bütün pastayı', diyor 'ben yiyeceğim.' Bütün pastayı sen nasıl yersin? İki yıl önce köye geldi, dedi ki 'Ben de bu köyün insanıyım, 10 tane havyanım olsa ne olur?' dedi. Iğdırlı dostlarından parayı alıyor, hayvanı döküyor.

İki yıl önce, bundan önceki vali, hiçbir şey bırakmıyorken; şimdi ne değişti de… Bizlere yazık değil mi? Bu toprağı işletmemizi istiyorsunuz, üretmemizi istiyorsunuz… Ki bizim kadar da ülkesini, vatanını seven kimse yoktur. Bırakın da bir ekmek de biz yiyelim, bir şeyler üretmeye çalışalım.

30 lira mazot, 700-800 lira gübre. Herkes burnundan soluyor. Bu insanlar kendilerini geçindirmeye çalışıyor. Bizden ne istiyorsunuz? Iğdırlı 3-4 tane para babası adam, oradan getir 5 bin, bu adamın üstüne. E biz? Susuyoruz, susuyoruz. Adam tarlamdan çık artık demiş silahla ateş ediyor. Her şeyden vazgeçtik, biz de çekilelim gidelim, başka yerlerde yaşayalım, biz insan değil miyiz? Çok şey mi istiyoruz? Iğdır'da ileri gelenler para kazanacaklar, peki bu insanlar? Bize de yazık değil mi? El vicdan, el insaf. Devlet büyüklerim, elinizden ayağınızdan öpüyoruz. Lütfen, bizleri dinleyin. Yapmayın, etmeyin, peşkeş çekmeyin bütün bir Ardahan'ı, Iğdır'daki birkaç tane insana."

ANKA / Yerel