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Ardahan yerel: Posof Kaymakamı Akduman Göreve Başladı

Yerel Haberler

Ardahan yerel: Posof Kaymakamı Akduman Göreve Başladı

Ardahan yerel haberi... Ardahan'ın Posof İlçesi kaymakamlığına atanan Emrah Akduman göreve başladı.

Ardahan'ın Posof İlçesi kaymakamlığına atanan Emrah Akduman göreve başladı.

Posof'ta iki yıl görev yapan Ahmed Çelik, Muş Korkut ilçesine tayın edilince Posof'a yeni kaymakam atandı.

Ordu Kumru ilçesinden Posof'a atanan Emrah Akduman görevine başladı. Bayburt'lu olan kaymakam Akduman, Posof u çok beğendiğini, güzel bir tabiata sahip olduğunu ve gereken hizmetlerin yerine getirileceğini belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Korkut Yerel Haberler

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