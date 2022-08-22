Ardahan yerel haberleri: Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Evliyaoğlu: "Ardahan'da Kaçak Balın Önüne Geçmek İçin Valiliğe Dilekçe Verdik"

Ardahan yerel haberi... Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta bir araçta, üzerinde “kestane” ve “çiçek” ibareleri bulunan tenekelerde 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirdi. Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Evliyaoğlu, "İlimizde peynirciler bal da satıyor, sattıkları bal Ardahan balı değildir. İl dışından aldıkları balları, 25-30 lira alıp ‘Ardahan balı’ diye 200 liraya sattıkları için biz üzülüyoruz. Biz de Ardahan'daki üreticilerin mağdur olmamaları için, kaçak balın önüne geçmek için Valiliği’mize dilekçe verdik. Bu türlü denetlemelerin daha sıkı yapılması için kurumlara istekte bulunduk” dedi.

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta bir araçta, üzerinde "kestane" ve "çiçek" ibareleri bulunan tenekelerde 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirdi. Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Evliyaoğlu, "İlimizde peynirciler bal da satıyor, sattıkları bal Ardahan balı değildir. İl dışından aldıkları balları, 25-30 lira alıp 'Ardahan balı' diye 200 liraya sattıkları için biz üzülüyoruz. Biz de Ardahan'daki üreticilerin mağdur olmamaları için, kaçak balın önüne geçmek için Valiliği'mize dilekçe verdik. Bu türlü denetlemelerin daha sıkı yapılması için kurumlara istekte bulunduk" dedi.

Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Evliyaoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bal tüketicilerini uyardı. Evliyaoğlu, "İlimizde peynirciler bal da satıyor, sattıkları bal Ardahan balı değildir. Bu balı ucuz fiyatlarla mal ediyorlar. İl dışından aldıkları balları, 25-30 liraya alıp 'Ardahan balı' diye 200 liraya sattıkları için biz üzülüyoruz. Biz de Ardahan'daki üreticilerin mağdur olmamaları için, kaçak balın önüne geçmek için Ardahan Valiliği'ne dilekçe verdik" diye konuştu.

"SATTIKLARI BAL ARDAHAN BALI DEĞİL"

Bu yıl bal hasadının çok iyi geçtiğini açıklayan Evliyaoğlu, şunları söyledi:

"2022 yılı hasat dönemi 25 Haziran'da başladı. Hasat dönemi, bu hafta sonu bitmek üzeredir. 2021 yılında iklim şartları nedeniyle çok düşük verimler aldık. Yüzde 90'lara varan bir düşüş görüldü o dönemlerde. Çok şükür 2022 yılında üreticilerimizin yüzleri güldü. Kovan başına yaklaşık olarak 20-25 kilogram bal alabildik. Aldığımız bal, çok farklı özelliklere sahip, Ardahan coğrafi işaretli baldır. Ardahan'da üç tane etikete sahibiz. Rakım yüksekliği ve zirai ilaçların vurulmayışıyla Ardahan'ımızın bu özelliklere sahip olan bir arı ırkıyla balı çok güzeldir. Bal hasat dönemimiz; yaklaşık olarak 40-45 bin kovandan 8 tona yakın bal elde ettik. Üreticilerimiz ballarını kendi imkanlarıyla tüketmektedirler. İl dışında bulunan Ardahanlılar, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük illerimizde ikamet eden vatandaşlarımız buradaki ballara alışkın oldukları için bal elimizde 11 aya kadar kalmıyor. Ballar bu şekilde tüketilmektedir. Ancak biraz önce de bahsettiğim gibi, Ardahan farklı özelliklere sahip olduğu için, balı da çok iyi bir bal olduğu için tüketicilerin hiç çekinmeden üreticilerden direk balı almalarını tavsiye ediyorum. İlimizde peynirciler bal da satıyor, sattıkları bal Ardahan balı değildir.

"DİLEKÇE VERDİK"

Sayın tüketiciler, Ardahan balı değil. Bu balı ucuz fiyatlarla mal ediyorlar, il dışından aldıkları balları, 25-30 lira alıp 'Ardahan balı' diye 200 liraya sattıkları için biz üzülüyoruz. Dün ilimizde, Ardahan girişinde Organize Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bir aramada, bir araçta 2 bin 800 kiloya yakın bir bal yakalandı. Bu balın sahte olduğu biliniyor ama şu anda bal emniyet müdürlüğünde. Tarım İl Müdürlüğü tarafından numuneler alınıp analize gönderildi, analiz sonuçları kötü çıkarsa balın imha edileceği söylentileri vardır. Biz de Ardahan'daki üreticilerin mağdur olmamaları için, kaçak balın önüne geçmek için Valiliği'mize bugün dilekçe verdik. Bu türlü denetlemelerin daha sıkı yapılması için kurumlara istekte bulunduk.

"ETİKLETLERE DİKKAT EDİLMELİ"

Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü'ne bağlı, yine il Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı Organize Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemelerin tekrar yapılması Valilik tarafından bu müdürlüklere istekte bulunduk. Ayda bir sefer bal satıcılarından alınacak olan numunelerin kontroller yapılarak doğru bal olup olmadıklarını anlayabilmemiz için ve vatandaşın kendi parasıyla zehirlememesi için bu tür kurumların bize yardımcı olmalarını talepte bulunuyorum. Ardahan ilimiz iki tane markaya sahiptir, 'Ardahan Birlik Bal' adı altında satılan bir birlik etiketimiz var. 'Ardahan Birlik Bal' etiketi, bir de coğrafi işareti amblemimiz var. Bu etiketler olduğu zaman kesinlikle hiçbir hata yoktur. Bunlar analizlerden geçirilmiştir ve bu balların elde edilmesi için komisyon oluşturulmuş, komisyonlar işletmeleri denetliyor, denetlenen işletmelerin balları Gen Merkezi Müdürlüğü'müze geliyor. Gen Merkezi Müdürlüğü'ndeki balların hepsinden ayrı ayrı numuneler alınıp devlet laboratuvarlarına gönderiliyor. Ardahan balının özelliklerini taşıyan bal ise paketleniyor, değil ise üreticilerimize tekrar geri iade ediliyor. Bu coğrafi işaretli amblemi gördüğünüz zaman çok rahatlıkla tüketebilirsiniz."