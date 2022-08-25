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Ardahan haberleri | Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü

Yerel Haberler

Ardahan yerel genel haberine göre Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı.

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü

İSTANBUL - Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı. Göle dönen sokakta bir araçta suda mahsur kaldı.

İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü. Sokak komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Yerel

İstanbul Tragger Göle Genel Yerel Haberler

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