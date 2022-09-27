Ardahan yerel: Ardahan Valiliğinden deprem açıklaması

Ardahan Valiliği, Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, 1 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimize bağlı Göle ilçemizde bugün Saat 17.08 itibariyle merkez üssü Balçeşme köyünde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre ilçeye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri depremden etkilenmiştir. Depremin ardından AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ve ilgili tüm birimlerimiz ivedilikle deprem bölgesine yönlendirilmiştir" denildi.

Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve bir vatandaşın hafif şeklide yaralandığı belirtilen açıklamada, "Hasar tespit çalışmaları başlatılmakla birlikte, depremden etkilenen köylerimizde ahşap kargır evlerin bir kısmında duvar ve sıva çatlakları ile bazı kargır binalarda kısmi yıkılmalar ve yine bu köylerimizde ahırların bir kısmında yıkılma ve hasar görme söz konusu olup, Çullu köyü camisinin minaresi yıkılmış, camide ağır hasar meydana gelmiştir. İlk tespitlerimize göre Çullu köyünde de 4 adet buzağı telef olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Depremin ardından yapılan çalışmaların da aktarıldığı açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile kamu görevlilerimiz deprem bölgesinde görev başında olup, hasar tespit çalışmalarımızla birlikte vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırma ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar devam ettirilecektir" ifadelerine yer verildi. - ARDAHAN