Ardahan Valisi Çiçek, esnafı ziyaret etti

Ardahan'da 16 Ağustosta görevine başlayan Vali Hayrettin Çiçek, esnaf ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesiyle Gaziantep'te Şahinbey Kaymakamı iken Ardahan'a atanan ve 16 Ağustosta görevine başlayan Çiçek, Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Çiçek, ziyarette esnafla sohbet ederek, bol kazançlar diledi.

Göreve 16 Ağustosta başladığını, hem kenti tanımak hem de esnafla tanışmak için ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifaden Çiçek, Makamının herkese açık olduğunu söyleyerek esnafı valilik makamına davet etti. - ARDAHAN