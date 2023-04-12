Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan merkeze bağlı Kocaköy ve Yaylacık köyleri arasında bulunan tepeler, kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.

Ardahan merkeze bağlı Kocaköy ve Yaylacık köyleri arasında bulunan tepeler, kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.

Ardahan merkezde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte merkeze bağlı Kocaköy ile Yaylacık köyü arasında bulunan tepeler beyaza büründü.

Ardahan-Şavşat Karayolu'nda da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. - ARDAHAN