Ardahan'ın Çıldır ilçesi Kaymakamı M. Enes İpek yeni görev yerine uğurlandı.

2 yıl önce Çıldır Kaymakamlığına atanan M. Enes İpek ilçeden ayrıldı. Çıldır ilçe merkezinden uğurlanan Kaymakam İpek'i büyük bir kalabalık yolcu etti. Duygulu anların yaşandığı vedalaşmada Kaymakam İpek, yaptığı konuşmada, " 2 yıl boyunca bu ilçe çok güzel günler geçirdim yaşadım. Hepinizi çok sevdim. Buradan ayrılmak gerçekten çok zor, lakin hükümetimizin görevlendirdiği yeni görev yerine gidip memlekete hizmet etmeye devam edeceğim. Benim çalıştığım iki yıl boyunca sizlere hakkım geçmişse helal olsun. Sizlerde hakkını helal ediniz" dedi. - ARDAHAN