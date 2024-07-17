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Ardahan'ın Çıldır ilçesi Kaymakamı M. Enes İpek yeni görev yerine uğurlandı

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Çıldır ilçesinin Kaymakamı M. Enes İpek, yeni görev yerine uğurlandı. İlçeden ayrılan Kaymakam İpek'i büyük bir kalabalık yolcu etti. Duygulu anların yaşandığı vedalaşmada Kaymakam İpek, halka teşekkür etti ve yeni görev yerinde de hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi Kaymakamı M. Enes İpek yeni görev yerine uğurlandı.

2 yıl önce Çıldır Kaymakamlığına atanan M. Enes İpek ilçeden ayrıldı. Çıldır ilçe merkezinden uğurlanan Kaymakam İpek'i büyük bir kalabalık yolcu etti. Duygulu anların yaşandığı vedalaşmada Kaymakam İpek, yaptığı konuşmada, " 2 yıl boyunca bu ilçe çok güzel günler geçirdim yaşadım. Hepinizi çok sevdim. Buradan ayrılmak gerçekten çok zor, lakin hükümetimizin görevlendirdiği yeni görev yerine gidip memlekete hizmet etmeye devam edeceğim. Benim çalıştığım iki yıl boyunca sizlere hakkım geçmişse helal olsun. Sizlerde hakkını helal ediniz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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