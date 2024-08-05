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AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mahmut Toprak, Filistin'deki Soykırımı Kınadı

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Ardahan'ın Göle ilçesi AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Mahmut Toprak, İl Genel Meclis toplantısında Filistin'de yapılan soykırımı kınadı. Toprak, Hamas Lideri İsmail Haniye'ye yapılan saldırıyı kınayarak tüm şehitlere rahmet dileklerini iletti ve Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hareket etme gerekliliğine vurgu yaptı.

Ardahan'ın Göle ilçesi AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Mahmut Toprak, İl Genel Meclis toplantısında gündem dışı söz olarak Filistin'de yapılan soykırımı kınadı.

Toprak, Hamas Lideri İsmail Haniye'ye yapılan hain saldırıyı kınayarak tüm şehitlere rahmet dileklerini ifade etti. Türkiye'nin bir kuyuya çekilmeye çalışıldığını anlatan Toprak tüm ülke halkı olarak bu oyunlara dikkat çekip birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme gerekliliğine vurgu yaptı.

Toprak konuşmasının sonunda İl Genel Meclis Başkanına verilen söz hakkı için İl Genel Meclis üyelerine de kendisini dinlediği için teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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