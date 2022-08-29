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Ardahan haberleri! Posof'ta yenilikler devam ediyor

Yerel Haberler

Ardahan haberleri! Posof'ta yenilikler devam ediyor

Ardahan yerel haberi... Serhat ilçe Posof'ta yeniliklere devam ediliyor.

Serhat ilçe Posof'ta yeniliklere devam ediliyor. Doğal gaz için başlayan çalışmalar nedeniyle alt yapı denilen su, elektrik ve kanalizasyon çalışmaları devam ederken merkezde site camisinin yapımı da devam ediyor.

Caminin duvarları Ahlat taşı ile yapılıyor. Ayrı bir özelliği olduğu belirtilen taşın Ahlattan getirilerek cami inşaatı sürdürülüyor. İlçe merkezinin farklı bir görünüme bürüneceğini belirten vatandaşlar caminin alt kısmının ise dükkanlar olarak düzenleneceğini dile getirdiler. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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