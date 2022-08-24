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Ardahan haberi... Sağanak yağış göle çevirdi

Yerel Haberler

Ardahan yerel yerel haberine göre Sağanak yağış göle çevirdi Salı gününden itibaren zaman zaman etkisi gösteren sağanak yağış İnegöl'de bugün etkili oldu.

Sağanak yağış göle çevirdi

BURSA - Salı gününden itibaren zaman zaman etkisi gösteren sağanak yağış İnegöl'de bugün etkili oldu. Akşam saatlerinde artan yağış bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.

Hafta başından itibaren özellikle AFAD tarafından da Bursa bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapılıyordu. Bugün etkisini arttıran sağanak yağış İnegöl'de hayatı olumsuz etkiledi. Hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yerel

İnegöl Bursa Yerel Haberler

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