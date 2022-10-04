Ardahan haber | Amatör Spor Haftası Posof 'ta da başladı Yerel Haberler Ardahan yerel haberine göre Ardahan'ın Posof ilçesinde Amatör Spor Haftası çerçevesinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Ardahan'ın Posof ilçesinde Amatör Spor Haftası çerçevesinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Hükümet Konağı önünde başlayan kortej yürüyüşüne Posof Kaymakamı, kurum müdürleri ve sporcular katıldı. Yürüyüşün ardından kapalı spor salonunda Posof Çok Programlı Lise ve Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında voleybol turnuvası düzenlendi. Etkinlikler masa tenisi, satranç, futbol, yarışmaları askeri ve sivil sporcuların katılımıyla devam edecek. - ARDAHAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hükümet Ardahan Yerel Haberler

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