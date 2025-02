Ardahan Emniyet Müdürü Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, personeli ile birlikte Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan depremin 2'inci yıldönümü münasebetiyle emniyet personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk polisinin vatanı ve tüm kutsal değerleri için her daim kanını vermeye hazır olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Kayıplarımızı anmanın ve yaşadıklarımızı unutmamanın bir yolu olarak bu gün hep birlikte kan bağışında bulunuyoruz. O korkunç günden bu yana geçen iki yıl, kayıplarımızın acısını hafifletmeye yetmedi, ancak bizler, yaşamaya devam ederek, birlikte olmanın gücünden ilham aldık. Her damla kan, bir umut, bir hayat demektir. Birlikte atacağımız her adım, kayıplarımızın anısını yaşatmak için büyük bir adım olacaktır. Acı hatıralarımızı yüreğimizin en derininde yeniden yaşadığımız bu günde; tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi. - ARDAHAN