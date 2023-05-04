- Ardahan'daki amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı

ARDAHAN - Ardahan'daki yaklaşık 27 amatör spor kulübüne ayni ve nakdi yardım yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen törenin Ardahan ayağı Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, Ardahan'da faaliyet yürüten 27 Spor Kulübüne toplam 525.000 TL nakdi yardım yapıldı. Spor kulübü yöneticilerine temsili çeklerini teslim eden Ardahan Valisi, sporcu çocuklarla da yakından ilgilendi ve branşları hakkında sohbet ederek spor hayatlarında başarılar diledi.

Programda konuşan Vali Öner, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Kulüpleri Daire Başkanlığı tarafından tüm faal spor kulüplerine yönelik periyodik olarak yapılan ayni ve nakdi destekleri bu yıl da sürdürüyoruz. Bu desteklerle amatör spor kulüplerimiz hem altyapılarını geliştiriyor, hem de ilimizin sporcu potansiyeline katkı sağlamış oluyor" dedi.