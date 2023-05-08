- Ardahan'da yol yapım çalışmaları sürüyor

ARDAHAN - Ardahan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok mahallede alt ve üst yapı çalışması başlattı.

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol ve kaldırım yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Ardahan Belediyesi ekipleri belirlenen program dahilinde mahallelerin yol sorununu çözüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Hem kırsal mahallelerimiz hem de il merkezimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." dedi.

Kilit Parke çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Fen İşlerinden Cansel Kara, "Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yenimahalle'de parke taşı yol onarım çalışmaları yapılıyor" dedi.