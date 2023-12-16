Ardahan'da Sıcak Hava Besicilere Nefes Aldırdı

Ardahan'da Aralık ayının ortalarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, besicilere saman sıkıntısı çeken besicilere nefes aldırdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına rağmen küçükbaş hayvan yetiştiricileri hayvanlarını otlatmaya devam ediyor.

Ardahan'da Aralık ayının ortalarına hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi besicilere yaradı. Sıcak geçen kış mevsimi son yıllarda saman sıkıntısı çeken besiciye de nefes aldırdı. Ahırlarda yemlenen küçükbaş hayvanlar meralara bırakıldı.

Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dağları beyaza bürürken küçükbaş hayvan yetiştiricileri kara rağmen hayvanlarını otlatmaktan vazgeçmedi. Ardahan'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri koyunlarını otlatmaya devam ediyor.

Yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hayvanlarını karla kaplı arazide otlattıklarını söyleyen Necdet Povar, "Şu anda bir ton ot 5 bin lira. Havaların sıcak olması hayvanlarımızın dışarda kalmasına imkan tanıyor" dedi. - ARDAHAN