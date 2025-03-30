Ardahan'da protokol ile vatandaş camide bayramlaştı

Ardahan'da protokol üyeleri Ramazan Bayramı namazını Serhat Ulucami'de kıldıktan sonra vatandaşla bayramlaştı.

Ardahan'da protokol üyeleri Ramazan Bayramı namazını Serhat Ulucami'de kıldı. Bayram namazı sonrası protokol üyeleri önce cami içerisinde sonra da cami avlusunda vatandaşla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çiçek, hayırlı bayramlar dileklerinde bulunarak, "Milli birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve dostluk bağlarımızı güçlendiren bayramlarımız, bizi biz yapan değerlerimizin ve dayanışma duygularımızın tazelendiği en özel günlerdir. Başta şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz olmak üzere, Ardahanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - ARDAHAN