Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

Ardahan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla, iftar programı düzenlendi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla, iftar programı düzenlendi.

Polis evindeki iftara, Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman, AK Parti il Başkanı Kaan Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, Şehit aileleri, Gaziler ve emniyet mensupları katıldı.

Polisevi'nde düzenlenen iftar programında Emniyet Mensuplarının haftasını kutlayan Vali Hüseyin Öner, protokol üyeleri ve emniyet mensuplarıyla birlikte iftar açtı, ardından günün anısına pasta kesti. - ARDAHAN

Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Ardahan, Polis, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title