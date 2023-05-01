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Ardahan'da kuvvetli rüzgâr çatıları uçurdu

Ardahan'da kuvvetli rüzgâr çatıları uçurdu

Yerel Haberler

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Ardahan'da sabah saatlerde kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Ardahan'da sabah saatlerde kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Ardahan merkez ve Hanak ilçesinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgarda birçok noktada çatılar uçtu. Merkez Halil Efendi Mahallesi'nde Rüzgar, Salih Topçu'ya ait samanlığın çatısını yerinden söktü. Topçu'ya ait samanlık çatısının kuvvetli rüzgar nedeniyle tamamen uçarken kimsenin zarar görmemesi teselli oldu.

Hanak ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına hasar verdi. - ARDAHAN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Yerel Haberler

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