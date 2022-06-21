Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı tanıtıldı

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırlanan il eylem planını tanıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki Gazeteciler ile işbirliğinin önemine vurgu yaparken, gazetecilerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ardahan İl Eylem Planında, Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ve Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önleme amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritası için 4 ana hedef, 11 strateji ve 49 faaliyet belirlendi.

Tanıtım toplantısında konuşan Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki; "Şiddet kavramı topyekün bütüncül bir şekilde düşünülerek toplumun her katmanını kapsayacak şekilde etkili bir mücadele yaparak şiddeti ortadan kaldırabiliriz. Bu çerçevede ulusal düzeyde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı bakanlığımız tarafından 2022-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yürürlüğü konuldu. Bizde Ardahan'da İl eylem planımızı hazırladık. Eylem planımızın tanıtımları devam ediyor. Bugünde siz basın mensubu arkadaşlarımıza tanıtım faaliyetimizi yapıyoruz" dedi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel