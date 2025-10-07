Haberler

Ardahan'da Gazze için Destek Konvoyu Düzenlendi

Ardahan'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Küresel Sumud Filosu'na destek veren bir konvoy oluşturuldu. Katılımcılar, yaşamını yitiren Gazzeliler için dua etti ve Türk ile Filistin bayrakları taşıdı.

Ardahan'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek konvoyu düzenlendi. Eğitime Destek Platformu tarafından 7 Ekim Aksa Tufanı'nın 2. yıldönümünde düzenlenen etkinliğe katılanlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Cami önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Sumud Filosu'na ve Filistin'e destek veren kalabalık, araçlarıyla şehir turu attı. - ARDAHAN

