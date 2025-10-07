Ardahan'da Gazze için Destek Konvoyu Düzenlendi

Ardahan'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek, Küresel Sumud Filosu'na destek ve zulme dikkat çekmek amacıyla konvoy oluşturuldu. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, yaşamını yitiren on binlerce Gazzeli için dua etti.

Ardahan'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek konvoyu düzenlendi. Eğitime Destek Platformu tarafından 7 Ekim Aksa Tufanı'nın 2. yıldönümünde düzenlenen etkinliğe katılanlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Cami önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Sumud Filosu'na ve Filistin'e destek veren kalabalık, araçlarıyla şehir turu attı. - ARDAHAN