Ardahan'da Filistin'e destek çadırı kuruldu

ARDAHAN - Ardahan'da, İl Müftülüğünce, Ardahan Belediyesinin de desteğiyle Milli Egemenlik parkında Filistinli Müslümanlara destek amacıyla "destek çadırı" kuruldu.

Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen destek çadırında, gönüllülerin hazırladığı yiyecek, içecek ve giyecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu. Destek Çadırının açılışını Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Faruk Demir yaptı. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen destek çadırında, gönüllülerin hazırladığı yiyecek, içecek ve kıyafetler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

Vali Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze'de İsrail'in zulmü altındaki kardeşlerimiz için düzenlediğimiz bu destek çadırı ile 'Karıncanın Nemrut'un ateşine su taşıması' misali destek oluyoruz" dedi.

"Gazze'de İsrail'in zulmü altındaki kardeşlerimiz için çalışıyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz. Ben bütün herkese özellikle de hanım kardeşlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.