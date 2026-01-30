Haberler

Çıldırda okul müdürleri toplandı

Güncelleme:
Ardahan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız başkanlığında eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik toplantı düzenledi. Toplantıda taşımalı eğitim, sınav başarıları ve destekleme kursları gibi konular ele alındı.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, ilçedeki Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri ile bir araya geldi.

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemine dair yol haritasını belirlemek amacıyla düzenlenen toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, açılış konuşmasında yeni dönemin akademik ve sosyal hedeflerine vurgu yaptı. Toplantının ana gündemini; öğrenci güvenliğini odağa alan taşımalı eğitim ve servis denetimleri, il genelindeki ortak sınavların akademik başarısı ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) verimliliği oluşturdu.

Ayrıca, teknoloji ve yenilikçilik vizyonu kapsamında STEM atölyesi başvuruları, MEB dijital platformlarının etkin kullanımı ve kurumların sosyal medya paylaşımlarında dikkat etmesi gereken hususlar titizlikle ele alındı. Eğitimde yeni bir soluk getiren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmaları ve sosyal bir sorumluluk olan Aile Yılı faaliyetleri hakkında müdürlere bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı, okul ve kurum projelerinin değerlendirilmesi, araç takip sistemindeki güncellemeler ve dilek temenniler bölümünün ardından iyi dileklerle sonlandırıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
