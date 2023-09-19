Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ardahan Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen tören, anıta çelenk sunma ile başladı. Törende sırasıyla Valilik, Garnizon komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Gaziler Derneği Ardahan Şube Başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir törende yaptığı konuşmada, "Gazilik istiklal ve mevcudiyetini Türklüğe adayarak canından vazgeçmeyi göze alanların göğsüne tarihin taktığı görülmez şeref madalyasıdır" dedi.

Göydemir, "Gazilerimiz şanlı tarihimizin, Türk vatanseverliğinin fedakarlığının ölümsüz kahramanlarıdır. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehitliği göze alan gazilerimiz, vatan, sadakat, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun simgesidir. Vatan uğruna mücadele etmiş olan tüm şehit ve gazilerimizin hatırası milletimizin gönlünde ebediyen canlı kalacaklar. Tarih boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur saymıştır. ve bu fedakarlığın karşılığında girdiği her türlü mücadeleden galip ayrılmıştır. Bin yıl boyunca barış ve huzur içerisinde yaşadığımız bu cennet vatan bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından katılımcılar İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Törene; Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut ve protokol üyeleri katıldı. - ARDAHAN