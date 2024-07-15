Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitliği Ziyareti

Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ardahan Şehitliği ziyaret edildi. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen etkinlikler ile başladı. Etkinlikler kapsamında Ardahan şehitliği ziyaret edilip, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. - ARDAHAN