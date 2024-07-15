Üye Girişi
Haberler

Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitliği Ziyareti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Ardahan Şehitliği ziyaret edildi. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ayrıca şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ardahan Şehitliği ziyaret edildi. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen etkinlikler ile başladı. Etkinlikler kapsamında Ardahan şehitliği ziyaret edilip, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Ardahan Yerel Haberler

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Bakmadan Geçme

KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede? 15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu? 15 Temmuz'da kargo açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor? 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı! 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun sözler! 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te ana kadroya giren 3. kişi kim? Ana kadroda kimler var? MasterChef yeni bölüm tanıtımı izle! 15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TRT1, NOW, TV8 EURO 2024 Şampiyonu kim oldu? İSPANYA- İNGİLTERE MAÇINDAN KARELER
Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
title