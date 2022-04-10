Ardahan Belediyesinden 'Aşıklar Gecesi' programı - Haberler

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Ardahan Belediyesinden 'Aşıklar Gecesi' programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ardahan Belediyesinden 'Aşıklar Gecesi' programı

Ardahan Belediyesinin düzenlediği Aşıklar Gecesi programının ilki dün akşam gerçekleştirildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediyesinin düzenlediği Aşıklar Gecesi programının ilki dün akşam gerçekleştirildi. Sanatçı kimliğiyle bilinen Başkan Faruk Demir'in isteği üzerine kent merkezindeki Dergah Kıraathanesinde tertip edilen gecede ozanlar çaldı, vatandaşlar mest oldu.

Ardahan ve Kars çevresinde yüzyıllardır halkın çeşitli duygu ve düşüncelerini dile getiren Aşıklık kültürü son yıllarda unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak kaybolan bu geleneğe yeniden can vermek isteyen Belediye Başkanı Faruk Demir, şehrin göbeğinde yer alan Dergah Kıraathanesinde birincisi yapılan Aşıklar Gecesi programında ozanlar ile halkı buluşturdu. Sazların konuştuğu geceye dair görüşlerini belirten vatandaşlar, aşıklık geleneğini bölgede tekrardan var etme çabaları gösteren Başkan Demir'e çok teşekkür etti. - ARDAHAN

Ardahan Belediyesinden 'Aşıklar Gecesi' programı

Ardahan Belediyesinden 'Aşıklar Gecesi' programı

Ardahan Belediyesinden 'Aşıklar Gecesi' programı

Ardahan Belediyesinden 'Aşıklar Gecesi' programı

Ardahan Belediyesinden 'Aşıklar Gecesi' programı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Faruk Demir, Ardahan, Dergah, Kars, Yerel, Haberler

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