Ardahan 2025 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ardahan İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 4'üncü Dönem Toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı.

Toplantı öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Emekli General Erhan Sipahioğlu bir sunum yaparak vakfın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Sunumun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Hayrettin Çiçek, yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla 2025 yılının dördüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

2025 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yatırımcı kurum ve kuruluşların Ardahan'daki yatırım ve çalışmalarına ilişkin son verileri paylaşan Vali Çiçek, yatırım izleme raporlarına göre Ardahan ilinde 25 kuruluşa ait 224 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam proje tutarının 13 milyar 691 milyon 231 bin 579 TL olduğunu söyledi.

Bu projeler için önceki yıllarda 5 milyar 146 milyon 949 bin 792 lira harcama yapıldığını belirten Vali Çiçek, 2025 yılında ayrılan ödenek tutarının ise 1 milyar 827 milyon 70 bin 723 lira olduğunu, dönem sonuna kadar 857 milyon 703 bin 226 lira harcama yapıldığını kaydetti.

Vali Çiçek ayrıca, 25 kurum ve kuruluşa ait toplam 224 projeden ise devam eden projelerin 98, başlanamayan projelerin 49, biten projelerin 67, ihale aşamasında ki projelerin 8, tasfiye edilen projelerin 2 adet olduğunu, bu projelerin 5'inin sağlık, 19'unun ulaştırma, 39'unun tarım, 29'unun eğitim, 48'inin enerji ve 84'ününde diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.

Vali Çiçek'in değerlendirmelerinin ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi.

Toplantı sonunda konuşan Vali Çiçek, "2025 yılının 4. Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısını yapmak üzere toplandığımız bugün sizlerden, ilimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı göz önünde bulundurularak ihalelerle ilgili yapacağınız hazırlıkları tamamlamanızı, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılmasını, özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları değerlendirip çalışma sezonu öncesinde çözüme yönelik iradeyi göstermenizi istiyor ve yeni yatırım döneminde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi. - ARDAHAN