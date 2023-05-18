Araştırma üniversitesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler devam ediyor

Atatürk Üniversitesi üst yönetimi, Hemşirelik ile Sağlık Bilimleri Fakültelerini ziyaret ederek Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Kriterlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren istişare kültürüne ve ortak akıl arayışına önem veren bir yönetim anlayışıyla hareket eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda fakülte ve birim ziyaretlerini sürdürüyor. Akademik ve idari personel ile sürekli olarak bir araya gelen, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunan Rektör Çomaklı ile üst yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakültelerini ziyaret ederek durum değerlendirmesinde bulundu.

Kurumların iç ve dış paydaşlar ile kurdukları sağlıklı iletişimin, verimi doğrudan artırdığına vurgu yapan Rektör Çomaklı; sorun ve taleplere anında dönüş yapan, çalışma şartlarını kolaylaştıran, öğrenci odaklı adımlar atan bir yönetim modelini uygulamaya koyduklarını ve bunun da başarılı sonuçlara öncülük ettiğini söyledi. Koordineli bir şekilde çalışmanın hem iletişimi güçlendirdiğini hem de çalışmalara olumlu bir şekilde yansıdığını aktaran Rektör Çomaklı, akademik bir kültürün oluşması sonucunda başta Araştırma Üniversitesi unvanı olmak üzere birçok kazanımın sağlandığını dile getirdi.

Toplantı kapsamında Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Kriterlerine de değinen Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sağlık sektöründe öncü olan Atatürk Üniversitesinin, ülke yükseköğretiminde bu alana yönelik lokomotif olma görevini layıkıyla yerine getirdiğini, özellikle pandemi sürecinde sağlık sektörüne duyulan ihtiyacın, nitelikli insan yetişme sorumluluğunu daha da ön plana çıkardığını ifade etti.

Rekabetin oldukça yoğun olduğu akademik dünyada var olabilmenin ve üst sıralardaki yeri koruyabilmenin büyük bir mücadele gerektirdiğini altını çizen Çomaklı, bu amaç uğruna üstün bir performansla çalışan, yayın ve patent üreten, aynı zamanda başarılı öğrenciler yetiştiren tüm akademik personeli kutladı. - ERZURUM