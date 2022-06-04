Araştırma Görevlisi Erbaş, poster dalında üçüncülük ödülü kazandı - Haberler

Araştırma Görevlisi Erbaş, poster dalında üçüncülük ödülü kazandı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD Araştırma Görevlisi Dr. Aydan Mengübaş Erbaş, Kayseri'de düzenlenen 7. Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi'nde üçüncülük ödülüne layık görüldü.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD Araştırma Görevlisi Dr. Aydan Mengübaş Erbaş, Kayseri'de düzenlenen 7. Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi'nde üçüncülük ödülüne layık görüldü.
Dr. Aydan Mengübaş Erbaş'ın Prof. Dr. Gökay Bozkurt danışmanlığında hazırladığı poster, 'Al Kaissi Sendromunda Cdk10 Compound Heterozigot Mutasyonlu İki Olgu' adını taşıyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Araştırma görevlimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN
İhlas Haber Ajansı / Yerel