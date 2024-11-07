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Kars'ta Elektrik Şebekesi Yer Altına Alınıyor

Kars'ta Elektrik Şebekesi Yer Altına Alınıyor
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ARAS Elektrik, Kars'ta yer altı şebekelerini yenileyerek daha kaliteli enerji hizmeti sunmayı hedefliyor. Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, çalışmaların enerji nakil hatlarının yer altına alınmasıyla arızaların minimize edileceğini ve müşteri odaklı hizmet anlayışlarıyla Kars'a değer katmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kars'ta ARAS Elektrik yer altı çalışmalarını sürdürüyor. ARAS Elektrik'in yer altı şebekelerini yenilemesiyle kentte daha kaliteli hizmet verilmiş olacak.

ARAS Elektrik olarak 2024 yılı yatırım ve bakım işleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, "2013 yılından bu yana kesintisiz enerji hizmeti sunma yolculuğundaki hedeflerimize yaptığımız yatırımlarla her geçen yıl daha da yaklaşıyoruz. Kars merkez ve tüm ilçelerimizde planlanan yatırım ve bakım işlerimiz tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Demir, "Merkez ilçemizi besleyen enerji nakil hatlarımızı yer altına alıyoruz. Altyapı çalışmalarımızla enerji nakil hatlarımızda dış etkenler sebebiyle oluşabilecek arızalarımızı minimize edeceğiz. Son olarak Salı Pazarı olarak bilinen, Şehitler mahallesi Şehit Er Emin Polat sokakta bulunan dağıtım şebekemizin yeraltına alınma işlemleri tamamlandı. Aynı bölgede bulunan direk tipi trafolarımızı beton köşklere aktarıp, bölgeyi besleyen hatlarımızı alternatif beslemelerle destekleme çalışmalarımız devam ediyor. İlgili bölgede bulunan yaklaşık 5 bin abonemizin arıza kaynaklı oluşabilecek enerji kesintilerini alternatif hatlarla ortadan kaldırmış olacağız. Müşteri odaklı misyonumuz ile yalnızca bugünü değil geleceği de öngörerek tüm sistemlerimizi sürekli çağın gereksinimleri doğrultusunda güncelleyip çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle kaliteli hizmet noktasında en iyiyi yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hizmet verdiğimiz Serhat şehrimiz Kars'a değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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