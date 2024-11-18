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Aras Elektrik'ten Rekor İyileşme: Arıza Giderme Süresi 1,5 Saate İndi

Aras Elektrik'ten Rekor İyileşme: Arıza Giderme Süresi 1,5 Saate İndi
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Doğu Anadolu'da hizmet veren Aras Elektrik, Erzurum'da arıza giderme süresini 5 saatten 1,5 saate indirdi. Şirket, 2013 yılından bu yana yaptığı 7.187 Milyar TL'lik yatırımla enerji sektöründe önemli bir iyileşme sağladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 il 58 ilçe 4 bin köye hizmet veren Aras Elektrik, Erzurum'da arıza giderme süresini ortalama 5 saatten 1,5 saat gibi rekor bir saate indirerek %70'lik iyileşme oranı sağladı.

Hizmet bölgesinde hayatına dokunduğu 2 milyondan fazla insana kaliteli, güvenilir ve hızlı enerji arzı sağlamak adına yatırımlarına devam eden Aras Elektrik, özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 2013 yılından bu güne kadar olan dönemde toplam 7.187 Milyar TL'lik yatırım yapan Şirket, arıza giderme sürelerinde ciddi bir iyileşme sağladı.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, enerjinin, kentsel ve kentaltı dağıtım bölgesinde 24 saat içerisinde, kırsal dağıtım bölgesinde 48 saat içerisinde bağlanması gerekirken, Erzurum'da bu süre 1,5 saat gibi rekor bir saate indi.

"Yüzde 70'lik oranda iyileşme sağladık"

Enerji arzındaki iyileşme oranına dikkat çeken Erzurum İl Koordinatörü Hüseyin Öcal: "Devirden bu yana şebeke altyapısında, enerji nakil hatlarında, aydınlatma çalışmalarında, arıza giderme sürelerinde ve diğer birçok konuda sürekli iyileştirmeler yaptık. Şirket olarak teknolojiyi yakından takip ederek sistemlerimiz için çok ciddi yatırımlar sağladık. Yaptığımız bu yatırımlarla da her geçen yıl arıza giderme sürelerimizi büyük oranda düşürdük ve hala düşürmeye devam ediyoruz. Özelleşmenin ilk yıllarında arıza giderme süremiz 5 saat iken şimdi 1,5 saate indirmeyi başardık. Bu da ödeme, abonelik vb. durumlarındaki enerji açmalarında ciddi bir oranı yakaladığımızı gösteriyor." dedi.

"Bakım Bizim İçin Oldukça Önemli"

Kente daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak adına bütün bakımların düzenli olarak yapıldığını ifade eden Öcal: "Yaptığımız yatırımlarla bakım çalışmalarımızda ileri seviyeye ulaştık. Aydınlatma, şebeke, box/pano, vb. bakım çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Yaptığımız yatırım ve bakım çalışmalarıyla her yıl bir önceki yıla oranla daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bu da Aras Elektrik olarak, doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Müşteri memnuniyeti misyonumuz ile gelen her talebi büyük bir hassasiyetle çözüme ulaştırma gayreti ile hareket ediyoruz." dedi.

"Çalışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor"

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Öcal: "2024 yılı havai hat ve yeraltı şebeke yenilemelerini planladığımız doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yenileme çalışmaları ile birlikte kentteki çoğu ilçe ve belde merkezlerindeki planlanan yatırımlarımızı tamamlamış olacağız. Müşterilerimizin mağduriyet yaşamaması adına tüm gücümüzle, özverili bir şekilde çalışarak kesintisiz hizmet için mücadele veriyor; Aras Elektrik olarak müşteri memnuniyeti odaklı misyonumuz ile13 farklı iletişim kanalı üzerinden hizmet sunmaya devam ediyoruz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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