Aras Elektrik'ten Muhtarlara Özel Hat ile Hızlı Hizmet

Aras Elektrik, yerel yönetimlerin en önemli paydaşları arasında yer alan muhtarlarla olan iş birliğini her geçen gün güçlendiriyor. Tüketici ile şirket arasında köprü görevi üstlenen muhtarlar, mahallelerin ihtiyaçlarını en yakından bilen, yerel sorunlara çözüm üreten temsilciler olarak Aras Elektrik'in hizmet anlayışında özel bir yere sahip.

Bu anlayış doğrultusunda Aras Elektrik, muhtarların taleplerine hızlı ve öncelikli çözümler sunmak amacıyla oluşturulan "Muhtarlara Özel Hat" (0850 202 54 56) üzerinden kesintisiz hizmet sağlamaya devam ediyor. Sistemde muhtarlar, özel bir veri tabanında tanımlı oldukları için aradıklarında kimlikleri otomatik olarak doğrulanıyor ve talepleri en kısa sürede ilgili birimlere yönlendiriliyor. Böylece muhtarlar, işlemlerini çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Genel Müdür Fikret Akbaş, muhtarların sadece belirli günlerde değil, her gün önemli olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Muhtarlarımız bizim için yerel yönetimin kalbidir. Onlar, hizmet götürdüğümüz her mahallede Aras Elektrik'in en yakın çalışma arkadaşlarıdır. Bu nedenle sadece Muhtarlar Günü'nde değil, her gün onların yanında olmayı önemsiyoruz. Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ve onlara özel hizmet hattımız sayesinde tüketicilerimize daha hızlı, daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabiliyoruz."

Fikret Akbaş ayrıca, Aras Elektrik'in bölgedeki yatırımlarına da değindi: "Sadece tüketicilerimizin değil, muhtarlarımızın da desteğiyle bölgemize değer katıyoruz. Elektrik altyapımızı güçlendirmek, kesintisiz enerji sağlamak ve dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak için bölge genelinde önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yeni teknolojiye dayalı sistemler, yenilenen şebekeler ve güçlü iletişim ağımızla hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz."

Aras Elektrik'in il ve ilçe yöneticileri, bulundukları bölgelerdeki muhtarlarla sürekli iletişim halinde olarak yerel sorunlara hızlı çözümler üretiyor, enerji hizmetlerinin sürdürülebilirliği için iş birliğini güçlendiriyor. Aras Elektrik, yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olan muhtarlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdürüyor. Tüketici memnuniyetini en üst seviyede tutma hedefiyle hareket eden şirket, muhtarları her zaman sürecin merkezinde görmeye ve onların katkısıyla hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğini dile getiriyor. - ERZURUM