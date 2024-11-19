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Aras Elektrik'ten Etik ve Uyum Yönetimi Eğitimi

Aras Elektrik'ten Etik ve Uyum Yönetimi Eğitimi
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Aras Elektrik, çalışanlarının etik endişelerini bildirebilmelerini sağlamak için Etik Hattı eğitimlerine devam ediyor. Eğitim, iş ahlakı, şeffaflık ve yasal uyum konularına odaklanarak daha sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

Aras Elektrik, çalışanların güvenli ve şeffaf bir ortamda etik endişelerini veya uyum sorunlarını bildirebilmelerini sağlamak amacıyla kullanılan Etik Hattın eğitimlerine devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak iş ahlakı, şeffaflık ve yasal uyum konularında personelin bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Etik ve Uyum Yönetimi Eğitimi düzenledi. Eğitim, personelin günlük iş akışında karşılaşabileceği etik ve uyum konularını ele alarak, iş ortamında daha sağlıklı ve güvenilir bir çalışma kültürünü desteklemeyi amaçlıyor.

"Çalışanlarımızla birlikte güçlü bir etik kültür inşa ediyoruz"

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş: "Şirket olarak, etik ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmenin sürdürülebilir büyüme için taşıdığı önemin bilincindeyiz. Faaliyetteki bu hattımız ile çalışanlarımız herhangi bir etik endişeyi veya uyum sorununu anonim olarak bildirebiliyor, böylece güvenli bir çalışma ortamını desteklemeye daha çok katkı sağlayabiliyorlar. Etik ilkelerimizin rehberliğinde ve bu hat ile kurum kültürümüzü güçlendirerek çalışanlarımıza ve topluma olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Etik ve uyum yönetimi eğitimi" ile personelimizi bilinçlendiriyoruz

Eğitim Müdürü Caf: "Düzenlediğimiz Etik ve Uyum Yönetimi Eğitimi ile çalışanlarımızın etik ilkeler konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmayı hedefledik. Eğitim, şirket kültürümüzde şeffaflık ve güvene dayalı bir yaklaşımı daha da pekiştirirken, her bir çalışanımızın iş etiğine olan katkısını da güçlendirecek." dedi.

Eğitimde, hukuka uygunluk, insan haklarına saygı, müşterilere karşı sorumluluklar, iş ortaklarına karşı sorumluluklar, toplumsal sorumluluk, sağlıklı, güvenli iş ortamı ve çevrenin korunması, kişisel veriler, gizlilik ve ticari sırların korunması gibi konular üzerinde duruldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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