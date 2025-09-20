Haberler

Aras Elektrik'ten Dijitalleşme ve Süreç Mükemmelliği Eğitimi

Aras Elektrik'ten Dijitalleşme ve Süreç Mükemmelliği Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras EDAŞ, dijitalleşme vizyonu çerçevesinde entegre yönetim sistemi eğitimleri düzenleyerek yeni standartlar ve uygulamaları tanıttı. Katılımcılar, bilgi paylaşımı ve etkileşimli öğrenme ile süreç mükemmelliği sağlamaya yönelik görüşlerini dile getirdi.

Aras Elektrik, dijitalleşme ve süreç mükemmelliği vizyonuna katkı sunan projeleri odağına aldı.

Her ilden gelen entegre yönetim sistemi temsilcilerinin aktif katılımıyla interaktif bir ortamda gerçekleştirilen eğitimde, Aras Akademi, doküman yönetim sistemi, saha uygulamaları ve yeni alınan entegre yönetimi belgeleri gibi hayata geçirilen yeni sistemlerle ilgili pek çok başlık ele alındı.

Süreç mükemmelliğine giden yolda yeni standartlar

Eğitimde, Aras EDAŞ'ın süreç mükemmelliği vizyonuna yön veren ISO 55001 Varlık Yönetimi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi gibi entegre yönetim sistemleri ele alındı. Yeni kazanılan bu uluslararası standartların şirkete nasıl katkı sağladığı katılımcılarla detaylı şekilde paylaşıldı. Eğitim sırasında, bu sistemlerin uygulamaya geçirilmesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar da örneklerle aktarıldı.

Dijitalleşen süreçler kapsamında Aras akademi ve yeni sistemler tanıtıldı

Programda, Aras EDAŞ'ın dijitalleşme çalışmalarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Yenilenen doküman yönetim sistemi ve Aras Akademi platformu öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca, saha süreçlerinde kullanılan dijital uygulamaların hizmet kalitesine katkıları da genel hatlarıyla paylaşıldı.

Bilgi paylaşımının ötesinde: etkileşimli öğrenme

Katılımcıların aktif katılımı sayesinde eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda karşılıklı fikir alışverişiyle zenginleşen bir platforma dönüştü. Özellikle yeni yönetim sistemlerinin günlük operasyonlara nasıl entegre edileceği konusunda gelen sorular, teorik bilgilerin pratik uygulamalarla pekişmesini sağladı. Katılımcılar; şeffaflık, verimlilik ve risk yönetimi gibi alanlarda sağlanacak gelişmelerin, kurum genelinde önemli etkiler oluşturacağı görüşünde birleşti.

İlk etapta, entegre yönetim sistemi temsilcilerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu eğitim programı, planlama dahilinde sorumluluk bölgesindeki tüm illerde yaygınlaştırılarak uygulanmaya devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe kongresinde gerginlik! 'Trabzon' sorusu stadı karıştırdı

Tarihi kongrede stadı ayağa kaldıran "Trabzon" sorusu
İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama: 8 ilde yeni yönetimler göreve başlayacak

İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama
Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi

Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
TikTok'ta kızını dans ettirip para isteyen babayla ilgili bakanlık harekete geçti

Haberler.com gündeme getirdi, bakanlık harekete geçti
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.