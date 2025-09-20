Aras Elektrik'ten Dijitalleşme ve Süreç Mükemmelliği Eğitimi

Aras Elektrik, dijitalleşme ve süreç mükemmelliği vizyonuna katkı sunan projeleri odağına aldı.

Her ilden gelen entegre yönetim sistemi temsilcilerinin aktif katılımıyla interaktif bir ortamda gerçekleştirilen eğitimde, Aras Akademi, doküman yönetim sistemi, saha uygulamaları ve yeni alınan entegre yönetimi belgeleri gibi hayata geçirilen yeni sistemlerle ilgili pek çok başlık ele alındı.

Süreç mükemmelliğine giden yolda yeni standartlar

Eğitimde, Aras EDAŞ'ın süreç mükemmelliği vizyonuna yön veren ISO 55001 Varlık Yönetimi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi gibi entegre yönetim sistemleri ele alındı. Yeni kazanılan bu uluslararası standartların şirkete nasıl katkı sağladığı katılımcılarla detaylı şekilde paylaşıldı. Eğitim sırasında, bu sistemlerin uygulamaya geçirilmesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar da örneklerle aktarıldı.

Dijitalleşen süreçler kapsamında Aras akademi ve yeni sistemler tanıtıldı

Programda, Aras EDAŞ'ın dijitalleşme çalışmalarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Yenilenen doküman yönetim sistemi ve Aras Akademi platformu öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca, saha süreçlerinde kullanılan dijital uygulamaların hizmet kalitesine katkıları da genel hatlarıyla paylaşıldı.

Bilgi paylaşımının ötesinde: etkileşimli öğrenme

Katılımcıların aktif katılımı sayesinde eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda karşılıklı fikir alışverişiyle zenginleşen bir platforma dönüştü. Özellikle yeni yönetim sistemlerinin günlük operasyonlara nasıl entegre edileceği konusunda gelen sorular, teorik bilgilerin pratik uygulamalarla pekişmesini sağladı. Katılımcılar; şeffaflık, verimlilik ve risk yönetimi gibi alanlarda sağlanacak gelişmelerin, kurum genelinde önemli etkiler oluşturacağı görüşünde birleşti.

İlk etapta, entegre yönetim sistemi temsilcilerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu eğitim programı, planlama dahilinde sorumluluk bölgesindeki tüm illerde yaygınlaştırılarak uygulanmaya devam edecek. - ERZURUM